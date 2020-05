FOTO: V Ljubljani ponovno kolesarilo na tisoče ljudi

Protivladni protesti so iz tedna v teden glasnejši in bolj množični

Kolesarke in kolesarji danes v Ljubljani

© Borut Krajnc

Tudi danes je Slovenija kolesarila ter tako vladi Janeza Janše sporočila, da zahteva njen odstop in predčasne volitve. Največ kolesark in kolesarjev se je ponovno zbralo v prestolnici (končnih ocen, koliko jih je kolesarilo, še ni, a sodeč po množici jih je vsaj toliko kot prejšnji petek oziroma več), protesti pa so potekali tudi po drugih slovenskih mestih in krajih, denimo v Mariboru, na Obali in drugod. Solidarno so Slovenke in Slovenci ter njihovi podporniki kolesarili celo v Berlinu.

Utrinke s protestov v Ljubljani si lahko ogledate v fotogaleriji spodaj.