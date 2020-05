»Želja po Antijanši narašča«

IZJAVA DNEVA

"Zamenjava na čelu Socialnih demokratov je bila nujna, če se želi stranka vsaj približati zmagovitemu rezultatu iz časov Pahorjevega vodenja, tudi čas za spremembe je pravi. Na levi sredini namreč obstaja množica strank, od katerih se nobeni ne uspe pomembneje dvigniti. Na drugi strani Janša radikalizira svojo retoriko in delovanje, kar v javnosti vzbuja vse večje nezadovoljstvo. Število protestnikov na kolesih ali peš se povečuje, želja po Antijanši narašča. Če bi se uspelo dvigniti kakšni drugi levosredinski stranki ali bi se na političnem prizorišču pojavila novinka z novim všečnim obrazom na čelu, bi SD priložnost za preboj (ponovno) zamudila."

"Izbira Tanje Fajon sama po sebi zagotovo ni jamstvo, da bo SD res postala alternativa SDS na levem političnem polu. Socialni demokrati so namreč precej okostenela in iztrošena stranka s težkim nahrbtnikom, Fajonova pa ni nov obraz, ki bi volilce pritegoval že s samo pojavnostjo in neprebranostjo."

(Meta Roglič, novinarka, o izbiri Tanje Fajon za vodjo SD; v kolumni v Dnevniku)