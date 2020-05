»Enkrat si bom vzel čas in zbral vse tvite stranke SDS in njihovih tviterašev«

IZJAVA DNEVA

"Enkrat si bom vzel čas in zbral vse tvite stranke SDS in njihovih tviterašev, ki so bili namenjeni strankam opozicije in meni osebno. Potem jih bom vprašal, na kakšni podlagi pošiljajo sporazum o sodelovanju. Predsednik vlade me je obtožil za smrti zaradi neukrepanja, zdaj bi sodeloval."

(Marjan Šarec, predsednik LMŠ, o Janševi ponudbi za sodelovanje med vlado in opozicijo; na Twitterju)