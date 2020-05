»Z Janšo tekmujeva in sodelujeva 30 let«

IZJAVA DNEVA

"Z Janšo tekmujeva in sodelujeva trideset let. Sva različna tipa politika, z različnimi političnimi pogledi. V tridesetih letih sva dala skozi odnose od hudega nasprotovanja do sodelovanja. Mislim, da je med nama elementaren odnos spoštovanja."

(Borut Pahor, predsednik republike, o odnosih z Janezom Janšo; v intervjuju za Nedelo)