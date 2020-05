»Na tej fasadi je demonkracija prebarvala svobodo izražanja«

Spominsko obeležje na mestu izbrisanega grafita

Komaj odkrito spominsko obeležje je že vzbudilo pozornost mariborske policije

Nocoj so v mariborski Pekarni postavili spominsko obeležje, in sicer na mestu pod nedavno izbrisanim grafitom. Ob dogodku so organizatorju pripravili tudi kratek performans z ognjemetom. Pekarno je nato obiskala policija, ki je obeležje fotografirala in izmerila. Na obeležju je poustvarjen pred kratkim izbrisani grafit, na katerem je podoba osebe, ki spominja na predsednika vlade Janeza Janšo, ki ima iztegnjeno desnico, ob satirični karikaturi pa piše "Smrt narodu, svoboda fašizmu" ter "Na tej fasadi je demonkracija prebarvala svobodo izražanja".

Policist meri in fotografira spominsko obeležje izbrisanemu grafitu

Policija nocoj na območju mariborske Pekarne

