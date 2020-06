Svoboda govora: bogastvo

Ljudje

Leta 2011 je Obamova administracija uradno pokopala t.i. “fairness doctrine”, pravilo, da morajo mediji uravnoteženo in reprezentativno predstaviti različne perspektive kontroverznih tem. S tem so zakoličili stališče, da, tudi ko oblast ščiti pluralnost (in posledično svobodo) mnenj, gre za nedopusten poseg v svobodo govora. Če je svoboda govora v 19. stoletju ščitila abolicioniste, v 20. pa opolnomočila mnoge manjšine, jo danes torej zaznamuje predvsem svoboda pred intervencijo oblasti. Tisti, ki "branijo" svobodo govora pred državo, jo izročajo trgu idej, kjer naj živi in – umre.

Trg idej je namreč predvsem – trg. Ameriško medijsko krajino si je razdelilo nekaj konglomeratov, ki v zasledovanju profitov klestijo redakcije ter narekujejo uredniške politike. Tako je NBC, ki je v delni lasti Microsofta in General Electric, dveh vojnih zaslužkarjev, med vojno v Iraku odpustil več novinarjev, ki so nasprotovali vojni.

Dobrodošli na trgu, kjer lahko najvišji ponudnik kupi svobodo govora!

