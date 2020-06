»Največji zvezdniki ostajate tiho, medtem ko se godijo takšne krivice«

"Vidim vas, ko ostajate tiho. Nekateri med vami ste največji zvezdniki, a vendarle ostajate tiho, medtem ko se godijo takšne krivice."

"Niti enega znaka ni. V tem športu prevladujejo belci, jaz se kot edini temnopolti upiram sam. Mislil sem, da boste do zdaj ugotovili, za kaj gre, in se oglasili. Vedite, da vem, kdo ste in vas vidim."

"Ne bo miru, dokler se naši tako imenovani voditelji ne bodo spremenili. Ne gre samo za Ameriko. Gre za Veliko Britanijo, za Španijo, za Italijo, za vse. Način, kako se obravnava manjšine, se mora spremeniti."

"Nismo rojeni s sovraštvom in jezo v srcih. Tega nas učijo tisti, ki so nam za zgled."

(Lewis Hamilton, svetovni prvak formule 1, v odzivu na dogodke, povezane s smrtjo temnopoltega Georgea Floyda v Minneapolisu, v katerem kritizira odziv tekmecev v svojem športu in formulo 1 označuje za šport z belsko prevlado; na svojem profilu na Instagramu; via STA)