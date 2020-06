Je Janša res kupoval ceneje od Šarca?

Žvižgač, ki je prvi razkril nepravilnosti pri vladnih nakupih zaščitne opreme, opozarja na poročilo, v katerem je razvidno, da so bile »Šarčeve« cene v povprečju nižje od »Janševih«

Janez Janša in Marjan Šarec, aktualni in nekdanji premier

Nekdanji namestnik direktorja državnih blagovnih rezerv Ivan Gale je včeraj na Facebooku opozoril na poročilo, v katerem je razvidno, da so bile »Šarčeve« cene v povprečju nižje od »Janševih«. Vlada je na 15. redni seji 5. maja letos sprejela poročilo o zalogah in naročilih osebne zaščitne opreme, ki je dostopno na tej spletni povezavi.

"To pomeni, da je aktualna vlada maske FFP2 v primerljivih poslih plačevala precej dražje od Šarčeve vlade. Poročilo seveda o tem nič ne govori."

"Povprečna cena ventilatorja v času Šarčeve vlade tako znaša 31.915,32 € brez DDV. Kaj pa Janševa vlada? Na dan 05.05.2020, ko je bilo sprejeto poročilo, je bilo 163 dobavljenih ventilatorjev. Povprečna cena zanje pa je bila 35.517,69 € brez DDV."



Ivan Gale

Galetov zapis z opombami in navedbami spodaj objavljamo v celoti.

Ivan Gale: »Je Janša res kupoval ceneje od Šarca?«



V poročilu je zapisano: »Primerjava povprečnih cen dobavljene zaščitne opreme za tri najbolj ključne artikle pokaže, da so se maske FFP2 v času 13. Vlade Republike Slovenije kupovale po 4,64 €/kos, v času 14. Vlade Republike Slovenije pa po 3,40 €/kos. Povprečna cena dobavljenega ventilatorja v času 13. Vlade Republike Slovenije je bila 49.154,55 €, v času 14. Vlade Republike Slovenije pa 33.880,44 €.«

Omenja se tri najbolj ključne artikle, s povprečnimi cenami pa se potem v naslednjem stavku operira samo s cenami za dva artikla. Za skafandre sicer je sicer že v Poročilo navedeno, da jih je prejšnja Vlada RS kupovala ceneje. Pa poglejmo za FFP2 maske in ventilatorje po stanju na dan 5. maj 2020. Lahko pa da kakšen podatek ni popolnoma točen na decimalko, ker ne morem stvari še enkrat preveriti, saj mi je delodajalec onemogočil dostop do dokumentacije o nabavah zaščitnih sredstev.

1. FFP2 maske

Če se maske tipa FFP2 različnih proizvajalcev lahko primerja med seboj, pa taka primerjava gotovo ni možna pri ventilatorjih. Saj poznamo zgodbo o mercedesih in golfih.

V času 13. Vlade RS naj bi se maske kupovale po 4,64€/kos. Na 14. in 15. strani Poročila so podatki o nakupih mask 13. Vlade RS, iz katerih lahko izračunamo povprečno ceno 4,64€/kos (oziroma točneje 4,636€/kos) za skupno količino po treh nakupih, ki znaša 100.000 kosov. Maske je dobavil MEDIC-UM STORE d.o.o.

Šarčeva vlada je vladala od 13.9.2018 do 13.03.2020. Ali je bilo v tem obdobju res kupljenih samo 100.000 FFP2 mask in še te samo v marcu 2020? Dvomim. Poročilo ne navede, za katero obdobje točno so cene FFP2 mask, ki jih je kupovala 13. vlada. Gre za obdobje od 13.09.2018 do 13.03.2020? Ali morda za obdobje od 01.01.2020 do 13.03.2020? Gre za obdobje od potrditve prvega primera okužbe v Sloveniji, Evropi?

Vladi RS se očitno tudi ni zdelo pomembno navesti v Poročilu, da cena 4,64 € (točneje 4,636 €) vsebuje DDV, medtem ko cena 3,40 € ne vsebuje DDV-ja. To bi bilo nujno, če se že dela primerjavo. Tako bi morali ceni 4,636 odšteti DDV in s tem dobili znesek 3,80 € /kos brez DDV.

V poročilu je navedeno, da je bila povprečna cena FFP2 maske v času 14. Vlade RS 3,40 €/kos. Poročilo je bilo sprejeto 5. maja 2020. Povprečna cena do takrat dobavljenih FFP2 mask Zavodu na ta dan je znašala 3,61 €/kos brez DDV.

Podatek o ceni 3,40 €/kos je tako zavajajoč, saj ta utežena povprečna vrednost verjetno upošteva cene naročenih mask po vseh pogodbah, ne pa dejansko dobavljenih. MEDIC-UM STORE d.o.o je vse maske tudi dobavil, zato bi mogla biti primerjava med obema vladnima ekipama narejena samo za dobavljene maske. V tem primeru pa je cena »Janševih« mask 3,61 €/kos brez DDV.

Vlada je tudi popolnoma ignorirala količine po posameznih pogodbah. Ni treba biti posebej ekonomsko izobražen, da bi vedel, da trg deluje na način, da cena za artikel s povečevanjem količin pada.

Ministrstvo za zdravje je po podatkih iz Poročila v času Šarčeve vlade sklenilo tri posle za FFP2 maske, in sicer za 30.000, 35.000 in še enkrat 35.000 kosov. Da bi lahko primerjali cene iz teh poslov, bi morali nujno primerjati cene iz tistih pogodb ZRSBR, pri katerih je šlo za naročilo manjših količin.

Če bi vzeli samo pogodbe za FFP2 maske s količinami pod 100.000 kosov, pa cena znaša kar 4,59 € /kos brez DDV.

To pomeni, da je aktualna vlada maske FFP2 v primerljivih poslih plačevala precej dražje od Šarčeve vlade. Poročilo seveda o tem nič ne govori.

2. VENTILATORJI

Pa še glede ventilatorjev – v Poročilu je navedeno: »Povprečna cena dobavljenega ventilatorja v času 13. Vlade Republike Slovenije je bila 49.154,55 €, v času 14. Vlade Republike Slovenije pa 33.880,44 €.«

V poročilo je iz časa Šarčeve vlade naveden posel z dobaviteljem FRAMED d.o.o. za ventilator Hamilton C6. Kupljen je bil en ventilator po ceni 49.154,55 €. Ta cena zopet vsebuje DDV. Cena brez DDV (zanje je stopnja 9,5%) pa je tako za ventilator Hamilton C6 enaka 44.890,00 €.

Ne vem pa kaj je razlog, da posel s podjetjem SONAR d.o.o. za en respirator Carescape R860 pri izračunu povprečne cene ventilatorja ni bil upoštevan. Respirator Carescape R860 je ventilator, precej boljši od GenEplanetovih:

https://www.gehealthcare.com/products/ventilators/carescape-r860

https://cardomedical.com/top-11-ventilators-respiratory/

Ker je cena spet z DDV, je cena brez DDV za ventilator Carescape R860 enaka 18.940,64 €.

Povprečna cena ventilatorja v času Šarčeve vlade tako znaša 31.915,32 € brez DDV.

Kaj pa Janševa vlada? Na dan 05.05.2020, ko je bilo sprejeto poročilo, je bilo 163 dobavljenih ventilatorjev. Povprečna cena zanje pa je bila 35.517,69 € brez DDV.

3. SKAFANDRI

Za skafandre pa je že v Poročilu ugotovljeno, da so bile »Šarčeve« cene v povprečju nižje od »Janševih«. No, pa če bi pri prvih tudi DDV odbili za primerjavo, to ne bi prav nič škodilo in bi razliko še povečalo.

4. ZAKLJUČEK

Že v enem samem odstavku Poročila najdemo kopico zavajajočih in prirejenih podatkov. Ne morem razumeti, da se je s tem poročilom strinjala celotna Vlada RS, z njegovo vsebino pa so se strinjali tudi koalicijski poslanci.

Gre za pomanjkanje osnov matematike in ekonomije, ki bi jih moral imeti vsak z zaključeno srednjo šolo.

Najbolj zaskrbljujoče pa je, da ta vlada razpolaga z milijardami evrov.

No, važno je, da se bo aktualna vlada danes s stroji za ubijanje zahvalila ljudem, ki rešujejo življenja. Ni vredno dodatnega komentarja …

Srečno Slovenija!