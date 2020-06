Kavboji lokalne demokracije

Danes je nov dan

Pred dvema tednoma so mestni svetniki Mestne občine Maribor (MOM) na predlog župana Saše Arsenoviča s seje mestnega sveta odstranili enega izmed svojih kolegov, Matica Matjašiča. Zataknilo se je pri obravnavi revizijskega poročila o investiciji v sortirnico odpadkov, ki jo je izvedlo javno podjetje Snaga. Svetniki so odločili, da to točko seje zaprejo za javnost, Matjašiča pa, ker ni hotel predati svojih elektronskih naprav, pošljejo domov.

Na uradnem FB profilu občine so odločitev upravičili s sklicevanjem na Poslovnik mestnega sveta MOM, ki v 115. členu določa, da lahko svet zapre sejo za javnost. A poslovniki so ravno del problema! Tako v Mariboru kot tudi drugod po Sloveniji so prav s poslovniki izvoljeni predstavniki sami sebi dovolili, da brez resnega nadzora izključujejo javnost iz svojega dela. Temu dodajmo še dejstvo, da so podatki o delu mestnih svetov raztreseni, celo skriti, po različnih PDF-jih, po katerih se ne da iskati, in razlaga, zakaj so ljudje apatični, je na dlani.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.