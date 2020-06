»Dokler je najpomembnejše merilo to, da je naš, se bomo vrteli v začaranem krogu«

IZJAVA DNEVA

"Številni ljudje, ki vedo, kaj se dogaja, molčijo ali pa se delajo, da nič ne vedo. Tako je bilo pri gradnji avtocest, kjer se je obračalo veliko denarja, tako naj bi bilo pri nabavah medicinske opreme že v preteklosti. Povsod tam, kjer je veliko državnega denarja, je tudi veliko pristavljenih piskrčkov. Poštenemu človeku je težko verjeti, da pri tem barva piskrčkov sploh ni važna. Ko na glas delijo ljudi na leve in desne, je to le predstava za ljudi, sicer pa se odlično sodeluje. Ko gre za piskrčke, seveda. Čedalje pogosteje se pojavlja vprašanje, kako presekati ta gordijski vozel? Še včeraj je nagajal, danes se pritožuje, ko njemu nagajajo in vračajo drugi. V naši rajski deželi je toliko nezadovoljstva, laži, obtoževanja in metanja vseh v isti koš. Ljudje bi radi mirno živeli, pa se jezijo. Jeza je močno čustvo, ki ljudi deli in ustvarja prostor za skrajnosti. Bivši režim je uspešno naštudiral psihologijo množic, zato je lahko peščica vladala večini. Nekateri še danes črpajo iz tega znanja. In tudi propaganda je bila tako močna, da sploh ni bilo dvoma, da smo mi najboljši na svetu. Potem pa najboljša država z najboljšim režimom in najboljšimi politiki bankrotira in gre na smetišče zgodovine."

"Vladavina prava, svoboda govora in poštenost so bistvene kategorije za ohranitev demokracije in samostojne države. 𝗢𝘀𝘃𝗲𝘀̌𝗰̌𝗲𝗻𝗶 𝗱𝗿𝘇̌𝗮𝘃𝗹𝗷𝗮𝗻𝗶, 𝗸𝗶 𝘀𝗲 𝗻𝗲 𝗯𝗼𝗷𝗶𝗷𝗼 𝗻𝗮 𝗴𝗹𝗮𝘀 𝗽𝗼𝘃𝗲𝗱𝗮𝘁𝗶 𝗿𝗲𝘀𝗻𝗶𝗰𝗲 𝗶𝗻 𝘀𝗶 𝘂𝗽𝗮𝗷𝗼 𝘇𝗮 𝘁𝗲 𝘃𝗿𝗲𝗱𝗻𝗼𝘁𝗲 𝘁𝘂𝗱𝗶 𝗶𝘇𝗽𝗼𝘀𝘁𝗮𝘃𝗶𝘁𝗶, 𝗹𝗮𝗵𝗸𝗼 𝘀𝘁𝘃𝗮𝗿𝗶 𝘀𝗽𝗿𝗲𝗺𝗶𝗻𝗷𝗮𝗷𝗼. 𝗧𝗼 𝘃𝗲𝗹𝗷𝗮 𝘇𝗮 𝘁𝗶𝘀𝘁𝗲, 𝗸𝗶 𝘃𝗼𝗹𝗶𝗷𝗼 𝗹𝗲𝘃𝗶𝗰𝗼, 𝗱𝗲𝘀𝗻𝗶𝗰𝗼 𝗮𝗹𝗶 𝘀𝗿𝗲𝗱𝗶𝗻𝗼 𝗮𝗹𝗶 𝗽𝗮 𝗻𝗮 𝘃𝗼𝗹𝗶𝘁𝘃𝗲 𝘀𝗽𝗹𝗼𝗵 𝗻𝗲 𝗵𝗼𝗱𝗶𝗷𝗼. 𝗞𝗼 𝗯𝗼 𝗽𝗼𝘀̌𝘁𝗲𝗻𝗼𝘀𝘁 𝘀𝗽𝗲𝘁 𝗽𝗼𝗺𝗲𝗺𝗯𝗻𝗮 𝗸𝗮𝘁𝗲𝗴𝗼𝗿𝗶𝗷𝗮 𝗽𝗿𝗶 𝗶𝘇𝗯𝗶𝗿𝗶 𝘃𝗼𝗱𝗶𝘁𝗲𝗹𝗷𝗲𝘃, 𝘀𝗲 𝗯𝗼𝗱𝗼 𝘀𝘁𝘃𝗮𝗿𝗶 𝘀𝗮𝗺𝗲 𝗼𝗱 𝘀𝗲𝗯𝗲 𝘀𝗽𝗿𝗲𝗺𝗶𝗻𝗷𝗮𝗹𝗲. Dokler pa je najpomembnejše merilo to, da je naš ali da je do sedaj veliko naredil, četudi na nepošten način, pa se bomo vrteli v začaranem krogu."

(Ljudmila Novak, evropska poslanka, o različnih merilih za naše in vaše v komentarju za spletno Piščalko na Facebooku)