»Mediji so kar tekmovali, da bi ujeli sprehajalce ob slovenski obali ali ob Blejskem jezeru«

Dr. Renata Salecl

"V državah, kjer so močno omejili gibanje prebivalstva, se je z vsako omejitvijo povečalo število ljudi, ki so fotografirali registrske tablice vozil na »prepovedanem« območju ali pa klicali policijo, če je sodržavljan domnevno kršil karanteno. Moški, ki je v času omejitve gibanja na občine za nekaj ur skočil v sosednjo občino na svoj vikend zaradi opravkov, je v roku ene ure dobil obisk policije. Začuden je izvedel, da je policija prejela kar sedem prijav njegove kršitve," je v posebni ediciji Mladine ALTERNATIVE zapisala dr. Renata Salecl, filozofinja, sociologinja in pravna teoretičarka, znanstvena svetnica na Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani.

Poudarila je, da so v Sloveniji v soboto in nedeljo pred omejitvijo gibanja ljudi na matične občine mediji kar tekmovali, da bi v kamere ujeli sprehajalce ob slovenski obali ali ob Blejskem jezeru. "Na televizijskih poročilih smo jih lahko gledali, kako posedajo po klopcah, videli smo celo skupino ljudi, ki je uživala na pikniku ob reki. Vendar so se kar naprej pojavljali isti posnetki, kamerman pa je precej načrtno snemal ljudi tako, da se je zdelo, kot da hodijo v gruči, in ne posamezno oziroma v krogu družine. Ob možnostih nadzora, ki nam jih dajejo nove tehnologije, smo se gledalci lahko upravičeno spraševali, kako to, da posnetki niso opremljeni z nikakršnimi podatki. Kako to, da ne vemo, kakšno naj bi bilo število teh sprehajalcev; kako to, da nimamo posnetkov dronov, ki bi iz daljave pokazali, kako polna so bila ta sprehajališča v resnici. In kje so posnetki varnostnih kamer, ki snemajo gibanja ljudi in bi lahko pokazale tako število sprehajalcev kot uro, ko jih je bilo največ. Tudi vlada se je ob omejitvi gibanja na občine sklicevala na medije in ne na podatke o tem, koliko ljudi naj bi s sprehodi ob jezeru ali morski obali kršilo karanteno," je dodala.

