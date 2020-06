»Glavni okoljski problem Slovenije je ministrstvo za okolje samo«

IZJAVA DNEVA

"Sedanji minister Andrej Vizjak v ničemer ne skriva, da je njegova zgodba odstranjevanje okoljskih ovir pri gospodarskih mega infrastrukturnih projektih. O tem ni dvoma, tega ne skriva, kar mu je mogoče celo šteti v čast, ker se vsaj ne spreneveda. Je pa dejanski nasprotnik bolj treznega premisleka o tem, kako nasloviti to vprašanje v Sloveniji."

"Večkrat sem že omenil, da se zdi, da je glavni okoljski problem Slovenije ministrstvo za okolje samo. Zaradi dolgoletne razgradnje sistema strokovnosti, kompetenc, uslužbencev, podcenjenosti določenih vprašanj, podzaposlenosti na določenih sektorjih, ki bi morali imeti močne strokovne in inšpekcijske službe. Imeti šibko ministrstvo pa je v interesu vseh, ki okoljska vprašanja dojemajo kot oviro in motnjo. Okoljsko ministrstvo jim ne more parirati in je vedno lahko naslovnik kritik o lastni neučinkovitosti."

(Pavel Gantar, nekdanji minister za okolje in prostor, o spremembi gradbene zakonodaje v drugem protikoronskem zakonu, ki je nevladnim organizacijam postavil praktično nemogoče pogoje; v intervjuju na MMC RTV SLO)