O Donaldu, Ronaldu in Janezu

Danes je nov dan

Izgredi, ki v ZDA divjajo vse od policijskega umora Georga Floyda v začetku prejšnjega tedna, so dosegli že 75 mest, v skoraj polovici so župani uvedli policijske ure. Nazadnje je bila policijska ura v toliko mestih razpisana leta 1968, po protestih, ki so sledili umoru Martina Lutherja Kinga mlajšega.

Koktejl stoletja stare rasne nepravičnosti in rekordne brezposelnosti, s katero se v ZDA soočajo po pandemiji, v kombinaciji s konstantnim rasizmom v policijskih vrstah ter močjo družbenih medijev, preko katerih je posnetek brutalnega umora nedolžnega Floyda v enem dnevu dosegel domala celo državo, je ZDA pripeljal na zgodovinsko prelomnico.

Medtem, ko je celo nekaterim največjim konzervativcem postalo jasno, da se (četudi nasilnih) protestov, za katere je bilo povod policijsko nasilje, ne da umiriti s policijskim nasiljem, Trump še vedno raje grozi, kot da bi se opravičil v imenu države.

V Noriškem kraljestvu so navdušeni! Najboljši je Janez, potem Ronald, potem Donald ...

Agrument ustvarja Danes je nov dan.