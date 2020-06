»Ne ploskajte nam več«

IZJAVA DNEVA

"Epidemije je uradno konec. Natančneje, za nami je uradna razglasitev konca tega vala epidemije. Kar je na podlagi številk, znanih javnosti, upravičeno. Večina ljudi ostaja vsaj delno zaskrbljenih, a hkrati zadovoljnih, da se lahko začnejo vračati k življenju, kot smo ga poznali prej."

"Verjamem, da se številni želijo in želite zahvaliti zdravstvenim delavcem in vsem, ki so skupaj z nami svoje delo med epidemijo odlično opravili. Prav je, da se to pove, a hkrati je treba povedati, da s takšnimi akcijami ne moremo zagotoviti tega, kar zdravstvo že v normalnih časih, še posebno pa v času epidemije potrebuje veliko bolj: dobre delovne razmere, dovolj zaposlenih in primerno plačilo. To pa je naloga politike in pristojnega ministrstva. Da iz ust zaposlenih in slabo nagrajenih delavcev ne bo slišati: Ne ploskajte nam več."

(Dr. Zdenka Čebašek Travnik, predsednica Zdravniške zbornice Slovenije, o tem, da se na hrbtih zdravnikov in bolnikov spet dogaja politični obračun; v Delu)