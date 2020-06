Ko pisanje s kredo postane prekršek

Forum za demokracijo opozarja na nedopustno policijsko represijo proti protestnicam in protestnikom

Policisti so zaradi risanja s kredo grobo prijeli Jašo Jenulla

© Borut Krajnc

Forum za demokracijo je objavil javno pismo z naslovom »Policijska represija proti protestnicam in protestnikom je popolnoma nedopustna!«, ki ga podpisujejo 104 imena iz znanstvenega, akademskega in širšega javnega življenja. Podpisnice in podpisniki so zaskrbljeni nad političnim dogajanjem v Sloveniji. Med drugim so zapisali, da je policija na petem kolesarskem protestu (29. maja 2020) proti šestim posameznikom, med njimi tudi proti Jaši Jenullu, uvedla prekrškovne postopke zato, ker so na ulični pločnik s kredo zapisali stavek »Čas je za odstop«.

"Policija je pri Jenullu popolnoma po nepotrebnem in nesorazmerno uporabila fizično silo, čeprav za to ni obstajal noben povod ali upravičeni razlog, obenem pa je v risanju s kredo prepoznala prekršek, s čimer je ravnala najmanj v nasprotju z načelom enakosti pred zakonom, saj v takih primerih praktično nikoli doslej ni ukrepala."

"Ravnanje na zadnjem protestu štejemo za represivno v dveh ozirih: policija je pri Jenullu popolnoma po nepotrebnem in nesorazmerno uporabila fizično silo, čeprav za to ni obstajal noben povod ali upravičeni razlog, obenem pa je v risanju s kredo prepoznala prekršek, s čimer je ravnala najmanj v nasprotju z načelom enakosti pred zakonom, saj v takih primerih praktično nikoli doslej ni ukrepala. Končno so naši otroci navajeni s kredo nekaznovano risati po asfaltu in tudi »ristanci« so pomemben del njihovega odraščanja," so zapisali v javnem pismu.

Policisti med prebiranjem sporočil protestnikov

© Borut Krajnc

Je Jaša Jenull res storil prekršek, ko je s kredo na pločnik napisal »Čas je za odstop«?

© Borut Krajnc

Pismo Foruma za demokracijo spodaj objavljamo v celoti.

Policijska represija proti protestnicam in protestnikom je popolnoma nedopustna!

V Forumu za demokracijo z veliko zaskrbljenostjo spremljamo represivno ravnanje policije ob protestniškem dogajanju po slovenskih mestih, pri katerem so se začeli kazati prvi znaki odkrite represije in katere žrtve so državljanke in državljani ter njihova ustavna pravica do svobode izražanja. Na petem kolesarskem protestu (29. maj 2020) je policija proti šestim posameznikom, med njimi tudi proti Jaši Jenullu, uvedla prekrškovne postopke zato, ker so na ulični pločnik s kredo zapisali stavek »Čas je za odstop«. Pri tem dejanju se je sklicevala na 13. člen Zakona o varstvu javnega reda in miru, ki prepoveduje pisanje ali risanje po zidovih, ograjah ali drugih javno dostopnih krajih.

Ravnanje na zadnjem protestu štejemo za represivno v dveh ozirih: policija je pri Jenullu popolnoma po nepotrebnem in nesorazmerno uporabila fizično silo, čeprav za to ni obstajal noben povod ali upravičeni razlog, obenem pa je v risanju s kredo prepoznala prekršek, s čimer je ravnala najmanj v nasprotju z načelom enakosti pred zakonom, saj v takih primerih praktično nikoli doslej ni ukrepala. Končno so naši otroci navajeni s kredo nekaznovano risati po asfaltu in tudi »ristanci« so pomemben del njihovega odraščanja.

Generalna policijska uprava je že leta 2016 objavila javno stališče, da pisanje s kredo ni kaznivo dejanje, če pri tem ne pride do poškodovanja tuje stvari ali ni povzročena škoda zaradi občutljivosti podlage. Ob tem je dodala, da je potrebno upoštevati vsebino napisanega ali narisanega, če je ta žaljiva – in v danem primeru ni bila. Zaradi opisanega nenavadnega postopanja proti uporabnikom krede in tudi zaradi zaplembe številnih transparentov na zadnjem protestu se nam poraja utemeljen sum, da policija ni zgolj zaostrila svojih ravnanj, ampak da pri tem deluje v skladu z navodili izvršne oblasti, na kar posredno kažejo tudi dnevno objavljeni neokusni in osebno žaljivi obračuni s protestirajočimi izpod peres predsednika vlade in notranjega ministra, če naštejemo le dva med njimi. Ne znamo si predstavljati, da bi v kakšni državi zahodne demokracije notranji minister o protestniku nizkotno zapisal, da je »sinko« in »sin prvorazrednega« s svojo »pujso Pepo«, ki ga protežirata »oči« in »mami«. Nasprotno, takšen politik bi se moral vpričo kritične javnosti in standardov politične kulture takoj posloviti od svojega stolčka! Hkrati opozarjamo, da so tudi naše kolegice in kolegi kot udeleženci protestov deležni sistematično izpeljanih osebnih blatenj, poniževanj, norčevanj in diskreditacij v strankarskih medijih, običajno na podlagi javno objavljenih fotografij, posnetkov ali izjav in v skladu z več kot očitno načrtno propagandistično govorico širjenja sovraštva, ki prihaja z vrha oblasti.

Kot smo že večkrat povedali, v Forumu za demokracijo odločno podpiramo zahteve protestov, podobno kot smo že pred začetkom mandata sedanje vlade posvarili javnost, da bo njeno delovanje slovenski demokraciji nevarno in v pogubo, kar se je z rekordno hitrostjo in intenzivnostjo v praksi tudi pokazalo. Od policije zato pričakujemo, da prekliče uvedene prekrškovne postopke in zahtevamo, da opusti vse prihodnje poskuse uporabe fizične represije proti mirnim protestnikom.

Jaša Jenull in drugi protestniki med pisanjem s kredo po asfaltu

© Borut Krajnc

Podpisani pod izjavo Foruma za demokracijo (po abecedi, skupaj 104):

dr. Marcela Batistič Zorec

Anton Bezenšek

Sonja Bezenšek

dr. Milena Mileva Blažić

dr. Rado Bohinc

dr. Janez Bregant

dr. Sanja Cukut Krilić

dr. Aleš Črnič

dr. Nenad Čuš Babič

dr. Božidar Debenjak

dr. Jasminka Dedić

mag. Majda Degan

dr. Srečo Dragoš

dr. Božidar Flajšman

dr. Miha Fošnarič

Karpo Godina

dr. Nataša Gregorič Bon

dr. Tomaž Grušovnik

dr. Miran Hladnik

dr. Spomenka Hribar

Polona Jamnik

dr. Maca Jogan

dr. Božidar Kante

mag. Sergej Kapus

dr. Dušan Keber

dr. Darja Kerec

dr. Friderik Klampfer

dr. Rudi Klanjšek

dr. Peter Klepec

dr. Matjaž Kmecl

dr. Igor Koršič

dr. Zdenko Kodelja

dr. Mirt Komel

dr. Gorazd Kovačič

Amelia Kraigher

dr. Lev Kreft

dr. Roman Kuhar

dr. Vesna Leskošek

dr. Andrej Lukšič

dr. Oto Luthar

dr. Ljubica Marjanovič Umek

dr. Jasna Mažgon

dr. Metka Mencin

dr. Jože Mencinger

dr. Vlado Miheljak

dr. Vesna Mikolič

Vinko Möderndorfer

dr. Matjaž Mulej

dr. Rajko Muršič

dr. Boris A. Novak

dr. Tanja Oblak Črnič

dr. Luka Omladič

dr. Dragan Petrovec

dr. Jože Pirjevec

dr. Andrej Pleterski

dr. Dušan Plut

dr. Marko Polič

dr. Martin Premk

dr. Igor Pribac

dr. Dušan Radonjič

dr. Špela Razpotnik

dr. Tanja Rener

dr. Božo Repe

dr. Rado Riha

dr. Rudi Rizman

dr. Jana Rošker

dr. Renata Salecl

dr. Mitja Sardoč

dr. Peter Simonič

Vera Simonič

dr. Božidar Slapšak

dr. Svetlana Slapšak

dr. Slavko Splichal

dr. Ivan Svetlik

dr. Marjan Šimenc

dr. Andrej Šorgo

dr. Iztok Šori

dr. Ivan Šprajc

dr. Renata Šribar

dr. Darko Štrajn

dr. Damijan Štefanc

dr. Jelica Šumič Riha

dr. Peter Tancig

dr. Simona Tancig

dr. Lidija Tavčar

dr. Borut Telban

dr. Niko Toš

dr. Mirjana Ule

dr. Peter Umek

dr. Tomaž Vec

dr. Gregor Veble Mikić

dr. Valerija Vendramin

dr. Matjaž Vesel

dr. Boris Vezjak

Andrej Vidic

dr. Aleš Vodopivec

dr. Barbara Vodopivec

dr. Darij Zadnikar

dr. Anja Zalta

dr. Simona Zavratnik

dr. Aleš Završnik

dr. Tomaž Zupančič

dr. Pavel Zgaga

dr. Sonja Žorga