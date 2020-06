Prostozidarji in vitezi. Ter vitezinje.

Bi moralo biti članstvo v prostozidarskih ložah in viteških redovih nesprejemljivo za javne funkcionarje?

Dolgoletna obojestranska naklonjenost: Ernest Petrič na taboru SDS v Lepeni leta 2005

© Miha Fras

Vlada kadruje s takšnim tempom, da bi le sama še znala našteti vse kadrovske menjave, toliko jih je bilo, in to v zgolj treh mesecih. Prejšnji teden je imenovala dr. Ernesta Petriča (za člana) in dr. Verico Trstenjak (za namestnico) v Beneško komisijo – svetovalni organ Sveta Evrope o ustavnih vprašanjih, ki ga sestavlja 58 uglednih pravnih strokovnjakov iz prav toliko evropskih držav.