Ugrabljeno vrhovno sodišče

Primer »prostitutke« najnazorneje pokaže skrajno politizacijo na vrhovnem sodišču, ki utegne nepovratno škoditi celotni sodni veji oblasti

Je bilo le srečno naključje, da je o zadevi prostitutke, točneje o reviziji pravnomočne obsodbe Janeza Janše, na vrhovnem sodišču odločal sodnik Jan Zobec in njegovi somišljeniki?

© Borut Krajnc

Kmalu po tem, ko je vrhovno sodišče razveljavilo pravnomočno obsodbo zoper Janeza Janšo v zadevi »prostitutke«, je bil predsednik vlade še drugič pravnomočno obsojen v tej zadevi. Gre namreč za dva ločena odškodninska postopka, dve tožnici, saj je Janša za »odsluženi prostitutki« označil dve novinarki nacionalne RTV. Kaj bo vrhovno sodišče storilo sedaj? Odgovorov na to vprašanje je veliko in zelo različni so, čeprav se zdi, da bi sodna praksa morala biti najbolj enotna prav na vrhovnem sodišču, saj gre za sodišče, ki je poklicano prav k temu – skrbi za enotno sodno prakso. Razlogi za tako kaotično stanje na vrhovnem sodišču pa so v skrajni politizaciji, ta je prerasla v resen problem, ki utegne usodno vplivati na razgradnjo celotnega sodnega sistema.