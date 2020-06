Zahteve po krvi

Nov teden, nove grožnje skrajnežev novinarkam TV Slovenija

Pismo in beli prah

© Facebook, Evgenija Carl

»Ti prasica uničuješ tuje življenje živiš na tuj račun kako te ni sram ... Nisi za drugo da bi te fuknal levom v živalskem vrtu ... Šest tisočkrat z gajžlo čez gobec drugo si ne zaslužiš prasica.« Tako se glasi nekaj odlomkov iz grozilnega dopisa, ki ga je prvi dan junija, takoj po vrnitvi z dopusta, prejela preiskovalna novinarka, koprska dopisnica Televizije Slovenija Eugenija Carl. Pismu je bila priložena ovojnica, iz katere se je usul bel prah, ki ga je novinarka opisala kot »dražečega, pečeta me grlo in nos, kašljam, oči se mi solzijo, okus v ustih je slan in grenak«. Njeno hišo so nemudoma zastražili policisti, tehniki v skafandrih so odvzeli vzorec sumljive snovi, Carlova pa je večji del dneva preživela v karanteni.

Dan pred tem je njena sodelavka na nacionalni televiziji Vesna Deržek Sovinek doživela linč Janševih medijev in spletnih trolov zaradi prispevka, v katerem je za oddajo Utrip poročala o kolesarskih protestih zoper vse bolj avtokratsko vlado. Čeprav je v prispevek vključila izjave več članov in podpornikov SDS, navsezadnje pa tudi samega Janše, so ji njegova trobila na čelu z Nova24 očitala, da je pripravila »politični pamflet«, in natolcevala, da je novinarka »na plačilni listi globoke države«. Napad na Deržkovo je Janševa televizija pospremila s čivkom vse bolj radikalnega in kontroverznega pravnika Boštjana M. Zupančiča, ki je priložnost izkoristil za širjenje šovinističnih mnenj in zatrjevanje, da je novinarka delovala na podlagi Ojdipovega kompleksa, kar je po njegovem »sindrom slovenske feminizacije«.

© Facebook, Evgenija Carl

Po že preverjenem modelu sta bili Carlova in Deržkova dodobra opljuvani in ozmerjani še po družabnih omrežjih. Pritiski na novinarke in novinarje nacionalne televizije in poniževanje teh se tako nadaljujejo. Na seznamu žrtev gneva skrajnih desničarjev so se poleg Carlove in Deržkove že znašle tudi Mojca Šetinc Pašek, Erika Žnidaršič, Nataša Markovič ... Nedotakljivi so le tisti voditelji in uredniki, ki vse bolj odkrito simpatizirajo s SDS in usmerjajo nacionalno televizijo v smer, ki jo narekuje Janševa stranka. Na nedopustne politične pritiske na RTV Slovenija je zadnji teden maja opozorila tudi mednarodna organizacija Novinarji brez meja v poročilu Trumpov učenec napada novinarje in uvaja sistemske spremembe; v njem med drugim piše, da »Janša očitno vidi napade na novinarje kot del svoje politične strategije«.

Slovenski premier – ki si ga je mednarodna javnost v tednih pred tem zapomnila po napadih na novinarje uglednih revij Guardian in Spiegel – se je na očitke Novinarjev brez meja odzval v svojem slogu: s posmehljivim čivkom, v katerem je organizacijo označil za »Lažnivce brez meja«. Isti večer so pred poslopjem RTV potekale demonstracije, s katerimi so udeleženci izražali nezadovoljstvo z odločitvijo odgovornih, da za tisti teden odpovedo preiskovalno oddajo Tarča in v njen termin povabijo Janšo.