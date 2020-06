Vse je v redu

Andreja Valič Zver si je izplačevala previsoko plačo, a bo denar vrnila

S Študijskim centrom za narodno spravo so zagate, odkar ga je tik pred sestopom z oblasti ustanovila prva vlada Janeza Janše. Javni zavod ne opravlja poslanstva, ki ga oznanja v imenu, prej nasprotno, spodbuja narodni razdor, kulturni boj …

V času prejšnje vlade so se spet pojavile zamisli, da bi ga razpustili ali priključili podobnim, bolj uveljavljenim zavodom za preučevanje zgodovine. To se ni zgodilo. Je pa tedanja pravosodna ministrica Andreja Katič (SD) zaradi sumov o nepravilnostih odredila izredno notranjo revizijo.

Izredna notranja revizija kadrovskega poslovanja centra za spravo se je začela izvajati v drugi polovici januarja, končala pa se je z izdajo končnega revizijskega poročila pred dobrimi štirinajstimi dnevi. Po vsebini poročila je pred časom pravosodno ministrstvo, ki ga zdaj vodi Lilijana Kozlovič (SMC), povprašal poslanec SD Predrag Baković s poslanskim vprašanjem. Odgovor ministrice bi ga težko zadovoljil, saj v njem ni konkretnih podatkov o kadrovskih nepravilnostih ter osebah, odgovornih zanje, in tudi ne o morebitni odgovornosti dolgoletne in edine direktorice zavoda, soproge evropskega poslanca iz SDS Milana Zvera, Andreje Valič Zver. Tudi Mladini na konkretna vprašanja, kakšne so ugotovitve iz revizije, na ministrstvu za pravosodje niso vsebinsko odgovorili.

A po naših podatkih naj bi bile kadrovske nepravilnosti vseeno tolikšne, da naj bi se obetala celo odpoved delovnega razmerja osebi, odgovorni za kadrovsko poslovanje. To pa očitno, čeprav gre za manjši javni zavod, ni direktorica.

A tudi pri Andreji Valič Zver je bila ugotovljena »manjša« nepravilnost. Izplačevala si je previsoko plačo, toda zaradi tega ne bo deležna sankcij. Valič Zverova je z ministrstvom za pravosodje sklenila dogovor o povračilu preveč izplačanega zneska.

Vlada je pred dnevi za predstavnika ustanovitelja v že tako »homogeni« svet zavoda imenovala novinarja javne radiotelevizije, ki nikoli ni skrival pripadnosti SDS, dr. Jožeta Možino, ter Slavka Žižka (NSi). Že pred tem in čeprav je vedela, da poteka revizija zakonitosti poslovanja zavoda, je sedanja vlada Valič Zverovo imenovala za nov petletni direktorski mandat.

Zverova je sicer v Demokraciji razkrila, kaj se skriva za revizijo. Pravi, da je »tarča nebrzdanega maščevanja režiserja s kodnim imenom Blackman« in omrežja, ki mu služi.