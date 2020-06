»Očitno bodo vsak čas prišli po nas«

IZJAVA DNEVA

“Ni treba, da smo proti čemu, da smo 'anti', a če obstaja nekaj, kar neposredno ogroža naš obstoj, osnovne človekove pravice, svobodo in pravičnost, potem se je temu vredno upreti. Mirno, pametno, potrpežljivo, dostojanstveno, biblijsko nastaviti drugo lice. A kaj, če se vsi ti načini iztrošijo. Kaj, če se tlačenje in zasužnjevanje ne končata? Kaj, če pred tvojimi očmi nekoga potolčejo, zadušijo, ubijejo? Se raje orwellowsko zatečemo v kitov trebuh in nemo opazujemo dogajanje okoli nas, kot pa da se aktiviramo, zavzamemo drug za drugega in upremo? Odgovor bi moral biti: pod nobenim pogojem. Vsi vemo, kako se konča pesem nemškega pastorja: 'Najprej so prišli … po komuniste, pa sem ostal tiho, ker nisem bil komunist.' Očitno bodo vsak čas prišli po nas."

(Gašper Andrinek, novinar Vala 202; v kolumni na MMC RTV SLO)