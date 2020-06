Organizatorji protestov sporočajo: »Sklenili bomo krog iz koles«

Danes ob 19. uri se po Sloveniji nadaljujejo kolesarski protesti, v Ljubljani bodo iz koles sklenili krog

Sporočilo organizatorjev protivladnih protestov

Organizatorji današnjih protivladnih kolesarskih protestov so na družabnih omrežjih sporočili, da bodo "zgradili ograjo oz koles". Ob 19. uri bodo kolesarili po znani trasi, nato pa se bodo ob 19.30 ustavili in sestopili s koles ter sklenili obroč oziroma "ljudsko ograjo okoli parlamenta in vlade". "Mi bomo ogradili njih, oni so kriminalci! Z nevarnim protestniškim orodjem - KREDO - na tla napišemo ali narišemo svoje sporočilo. Nato parkiramo svoja kolesa in se vsi odpravimo peš pred parlament. Mogoče nas bodo tokrat uspeli celo malo bolje prešteti. Ne rabimo odra, ne rabimo muzike, mikrofonov ali posebnih majic! Rabimo samo prisotnost in vztrajnost! POVEJTE NAPREJ in se vidimo na ulicah!" so zapisali v sporočilu, ki ga po spletu delijo s fotografijo, ki jo lahko vidite zgoraj.

Zapisali so tudi, da se ob 20.00 obeta "slavnostni protestniški prelet nad parlamentom".

Slovenke in Slovenci po svetu pa so posneli video s fotografijami, v katerem sporočajo, da tudi oni podpirajo protivladne proteste, kljub temu, da se jih fizično ne morejo udeležiti. Video, objavljen na portalu YouTube, si lahko ogledate spodaj.

