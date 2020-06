Odgovornost družbenih omrežij

GDJ / Pixabay

Medtem ko je Twitter prvič označil nekatere Trumpove tvite kot potencialno zavajajoče, Facebook z istimi vsebinami ni naredil nič. Zaradi tega je bilo podjetje deležno številnih kritik – ne le s strani javnosti, ampak tudi zaposlenih. Zuckerberg očitke zavrača in pravi, da ne bo sodnik Trumpovih objav, četudi bi enake besede drugih uporabnikov kršile Facebookova pravila uporabe. Drugačni standardi svobode govora za "navadne" uporabnike in plačljive politične objave so problematični in razkrivajo, kakšen vpliv ima Facebookova interna politika na prihajajoče volitve.

V času številnih protestov imajo družbena omrežja še posebej pomembno vlogo, saj prenosi v živo omogočajo vpogled v center dogajanja brez novinarskega posrednika. Tega se zaveda tudi Trump, ki si po napadu na tradicionalne medije sedaj želi pokoriti še družbena omrežja.

Morda se zdi Amerika oddaljena, vendar lahko vzporednice vlečemo tudi v Sloveniji. Kdaj bo Twitter kot sporne označil objave domačih politikov?

Agrument ustvarja Danes je nov dan.