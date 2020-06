VIDEO: Policista nad starostnika

VIDEO DNEVA

Policista v ameriškem mestu Buffalu New sta na protestih proti policijskemu nasilju odrinila 75-letnega moškega, ki je izgubil ravnotežje in med padcem z glavo udaril v beton. Videoposnetek, ki ga je posnel novinar lokalne javne radijske postaje WBFO, je obšel svet, saj povsem miroljubnemu moškemu, ki ja izgubil zavest in obležal na tleh, policisti niso pomagali, temveč so le odkorakali naprej.

Po ogledu posnetka pa naj bi policijski komisar Byron Lockwood odredil preiskavo in razrešil oba policista, ki sta odrinila protestnika. Po poročanju Reutersa naj bi bil starejši moški še vedno v bolnišnici, kljub temu, da njegovo življenje ni ogroženo, naj bi bilo njegovo zdravstveno stanje precej resno.

jlmAfv-mrXA