Kljub dežju kolesarili tudi danes: protivladni protest v znamenju pisanja s kredami

Slovenija kolesari že sedmi teden zapored

Državljanke in državljani so po Sloveniji na protivladnih protestih kolesarili tudi danes. Že popoldan so v dežju na Trgu republike pred parlamentom s kredami pisali in risali sporočila po tleh. Tako so tudi testirali odzive policistov, ki so minuli petek nekatere protestnike obravnavali zaradi prekrška. Tokrat so jim policisti dejali, da jih ne bodo kaznovali, temveč so jim izrekli zgolj opozorilo.

Risanje s kredami po tleh je tako postal še en način protestiranja po tistem, ko so policisti zaradi tega početja začeli obravnavati protestnike. Kasneje je še ministrstvo za notranje zadeve pojasnilo, da se risanje po tleh s kredo šteje kot kršitev zakona o javnem redu in miru, ki v 13. členu določa, da je za pisanje ali risanje po zidovih ali drugih javno dostopnih krajih zagrožena globa. Kljub temu, da v praksi ne poznamo primera, da bi policija zaradi tega kogarkoli kdajkoli kaznovala.

Že v sredo so tako Forum za demokracijo v javnem pismu, ki ga je podpisalo več kot 100 posameznikov iz znanstvenega, akademskega in širšega javnega življenja, izrazili zaskrbljenost nad političnim dogajanjem v Sloveniji in obsodili "naraščanje policijske represije".

Kot so zapisali, "z veliko zaskrbljenostjo spremljamo represivno ravnanje policije ob protestniškem dogajanju po slovenskih mestih, pri katerem so se začeli kazati prvi znaki odkrite represije in katere žrtve so državljanke in državljani ter njihova ustavna pravica do svobode izražanja". Izpostavili so dogodek minuli petek, ko je policija proti šestim posameznikom uvedla prekrškovne postopke, ker so na ulični pločnik s kredo zapisali stavek "Čas je za odstop". Pri tem so se policisti sklicevali na omenjene določbe zakona o varstvu javnega reda in miru.

Kljub temu so ulice središča Ljubljane danes spet popisane z različnimi gesli, denimo "Stop korupciji", "Narava ni vaša" pa do pozivov k odstopu vlade oziroma predsednika vlade Janeza Janše. Organizatorji protestov so udeležence pozivali, naj pišejo izključno po tleh in ne po zidovih ali po fasadah hiš. Protestnice in protestniki, tudi ta petek se je zbrala precejšnja množica ljudi, so podobna gesla tudi vzklikali.

Ob današnjem svetovnem dnevu okolja pa je bilo zopet slišati tudi glasno nasprotovanje izrinjanju nevladnih organizacij iz okoljskih upravnih postopkov.

Danes so sicer protest, ki poteka že sedmi petek zapored, nadgradili še z eno akcijo, proti parlamentu so namreč odvrgli papirnata letala. Med množico pa je bilo med drugim opaziti tudi žvižgača Ivana Galeta, ki je svoj prihod najavil tudi na Facebooku, ter raperja Zlatka, ki je zadnje čase tarča stranki SDS naklonjene Nove24TV.

Solidarno s Slovenijo so tudi tokrat protestirali tudi v Berlinu.

