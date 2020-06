Počivalšek: »Thompsonov koncert v Sloveniji ni dobrodošel«

Na odpravo prepovedi koncerta Thompsona se je odzval tudi minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek, ki tokrat ne deli mnenja s predsednikom vlade

Zdravko Počivalšek si Thompsonovega nastopa v Sloveniji ne želi

© Uroš Abram

Ministrstvo za notranje zadeve, ki ga vodi Aleš Hojs (SDS), je preklicalo prepoved koncerta Thompsona v Sloveniji, ki jo je že drugič uvedla mariborska upravna enota. Podrobnosti si lahko preberete v članku z naslovom Ministrstvo za notranje zadeve: Thompson lahko nastopi v Mariboru. Na novico pa se je odzval tudi minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek (SMC), ki tokrat ne deli mnenja s svojimi vladnimi kolegi iz stranke SDS. Slednji namreč Thompsonov nastop v Sloveniji soglasno podpirajo.

"Eno je pluralnost stališč, eno svoboda izražanja, a ko govorimo o zavrženih poskusih rehabilitacije izdajskih dejanj in poveličevanju junaštev iz obdobja 2. svetovne vojne, ki to niso, je dolžnost države, da postavi jasno ločnico med tem, kar želimo biti in tem, kar zavračamo."



Zdravko Počivalšek

Počivalškov odziv, ki ga je objavil na Facebooku, spodaj objavljamo v celoti.

Odprava prepovedi koncerta pevca Thompsona je žalitev vrednot

Odprava prepovedi koncerta pevca Thompsona je žalitev vrednot, na katerih je rasla slovenska samostojnost in kršitev tega, kar piše v naši ustavi. Njen 63. člen namreč jasno pove, da je protiustavno vsakršno spodbujanje k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti in nestrpnosti. Thompsonov koncert, ki ga redno spremljajo pozivi k zaničevanju drugih narodnosti, v Sloveniji ni in ne sme biti dobrodošel.

Pevec, ki mu nekateri sicer pojejo slavo, je v številnih evropskih državah nezaželen ali prepovedan. Nezaželen kot javna osebnost, ki glasbene odre izkorišča za širjenje spornih in zavrženih idej. Prav bi bilo, da v znak spoštovanja do ljudi in dejanj, ki so Slovenijo ubranili podjarmljenja, tako ostane tudi pri nas.

Eno je pluralnost stališč, eno svoboda izražanja, a ko govorimo o zavrženih poskusih rehabilitacije izdajskih dejanj in poveličevanju junaštev iz obdobja 2. svetovne vojne, ki to niso, je dolžnost države, da postavi jasno ločnico med tem, kar želimo biti in tem, kar zavračamo.

V primeru Thompsonovega koncerta je Slovenija že dvakrat jasno in pravilno izrazila svojo zavezanost vrednotam, ki so gradniki naše državnosti. Tako naj tudi ostane.