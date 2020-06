»Pri prestopu poslanca je tako kot pri presaditvi organa. Traja nekaj časa, da ga telo sprejme ali zavrne.«

IZJAVA DNEVA

"Vprašanje je, zakaj prestopijo. Če neka stranka radikalno spremeni stališča, zaradi katerih je ta poslanec vstopil vanjo, potem prestop ni nelegitimen. Je pa pri prestopu poslanca tako kot pri presaditvi organa. Traja nekaj časa, da ga telo sprejme ali zavrne. Jemati je treba zdravila. In upaš, da bosta telo in presajeni organ kompatibilna. Tudi pri tem prestopu bomo vsi potrebovali nekaj časa, da se spoznamo in ugotovimo, ali je to to."

(Marjan Šarec, predsednik LMŠ, o prestopih poslancev; v intervjuju za NeDelo)