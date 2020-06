Janša: »Prekoračili ste vse meje«

JANŠIZEM

Zapis predsednika vlade na Twitterju in delitev fotografije s petkovih protivladnih protestov v Ljubljani

© Twitter

Predsednik vlade Janez Janša se je oglasil na Twitterju in obsodil transparente s petkovih protivladnih protestov v Ljubljani, na katerih je pisalo "SMRT JANŠIZMU! SVOBODA VSEM!". Janša je napisal, da so protestniki "prekoralili vse meje". Premier očitno še zdaj ne razume razlike med janšizmom in Janšo, zato mu spodaj ponujamo nekaj člankov iz Mladine, ki mu bodo morda pomagali iz zagate.