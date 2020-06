»Izzivanje Mariborčanov, ki so plačali (pre)visok krvni davek v drugi svetovni vojni, ni okej«

IZJAVA DNEVA

"Pričevanj preživelih Slovencev žal nimamo, nihče ni pobegnil ustaškemu nožu, kolu in naboju. Imamo pa grozljiva pričanja iz taborišč, ki jih opeva hrvaški zlagalec stihov. Ta pričanja in te usode govore o tem, da gre za sramotno odločitev vrha MNZ."

"Brez dvoma bo Maribor, odprto in svobodno mesto, našel način, da tipom, ki poveličujejo najbolj gnusne vojne zveri, rehabilitirajo ustaštvo in sejejo sovraštvo in nestrpnost, spusti rešetke, ki jih ima v mestnem grbu. In da ministru sporoči, da fašizem ni okej. Da klanje ni okej. Da izzivanje Mariborčanov, ki so plačali (pre)visok krvni davek v drugi svetovni vojni, ni okej."

(Rok Kajzer, novinar, o napovedanem koncertu Thompsona v Maiboru; v časniku Večer)