Abecedarij svobode govora: šola

Ljudje

Politična korektnost ne more sobivati s kritično mislijo. Iz literanih besedil izginjajo besede, kot so zamorec, peder in cigan, a bolje bi bilo, če bi poimenovanja ostala, že osnovnošolce pa bi naučili kritično brati ter jim pojasnili kulturnozgodovinske kontekste.

Z veščino kritičnega mišljenja opremljeni srednješolci in študentje bi razumeli, da čemur se reče gej, enako močno z drugim imenom bi diskriminirali, zato bi se rajši kot v semantiko vtaknili v sistemske nepravičnosti. Hitro bi pogruntali, da je izvirni greh v politični ekonomiji, kjer prosperirajo politike izključevanja, individualizem in pokroviteljska drža hegemonov.

Ljubeči Big Brother za nas cenzurira prsne bradavice ter nazorne prikaze nasilja in seksa, nam daje "trigger warnings", vzpostavlja "varne prostore" in "deplatformira" odkrite fašiste. Mulci pa vseeno čez potok, kjer je most. Peterson je veliko bolj privlačen, ko s slovesom izobčenca prekrije pomanjkanje substance, kot pa, ko se ga javno usmili Žižek.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.