Jelko Kacin: »Ni res, da smo bili brez novinarjev, saj nisem sam sebe spraševal«

IZJAVA DNEVA

"To je bila odlična odločitev vlade, ker smo jo pripravili za to, da bi delovali v veliko težjih pogojih, ko bi bila epidemija veliko bolj razširjena. Mi smo vlada, ki ni – nisem član vlade – imela nobenega pozitivnega, tudi vi ste jo odnesli relativno dobro. Ampak ni res, da bi bili brez novinarjev, saj nisem sam sebe spraševal. Novinarji ste me spraševali. Tisto, kar je najbolj zanimivo in vem, da se težko sliši, je pa dejstvo, da ko smo odprli novinarsko konferenco, nenadoma ni bilo več nikogar:"

(Jelko Kacin, vladni govorec za covid-19, o tiskovnih konferencah, ki so dva meseca potekale brez navzočnosti novinarjev; v intervjuju za Dnevnik na RTV SLO)