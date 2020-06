Personifikacija komunističnega virusa

Boris A. Novak

© Borut Krajnc

V zadnjem času smo žal priča raznovrstnim diskreditacijam in dehumanizacijam. Ena izmed njih se dogaja tudi rednemu profesorju dr. Borisu A. Novaku z Oddelka za primerjalno književnost in literarno teorijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

V času krize slovenske demokracije, ki jo je rodila kriza zaradi nove koronavirusne bolezni, so lahko študentke in študenti primerjalne književnosti svojega profesorja spoznali skozi prizmo tistih, ki ga očitno nikoli niso brali ali poslušali.

Javno pismo spodaj objavljamo v celoti.

V času krize slovenske demokracije, ki jo je rodila kriza zaradi nove koronavirusne bolezni, smo lahko študentje in študentke primerjalne književnosti svojega profesorja spoznali skozi prizmo tistih, ki ga očitno nikoli niso brali ali poslušali. Spoznali smo ga kot personifikacijo komunističnega virusa, kot nekoga, ki ni v življenju naredil ničesar razen neumnosti, spoznali smo ga kot domnevnega … Domnevnega? Za nas vsekakor o(b)staja in mi smo tu, da stojimo za njim in mu javno izrekamo podporo, saj je prav on človek, ki nas vedno znova opominja, da je Univerza kot skupnost študentk, študentov, profesoric in profesorjev temeljni branik svobode izražanja, mišljenja in človekovih pravic. Prav je, da torej stopimo naprej in povemo, da dokler o(b)stajamo mi, o(b)staja tudi naš profesor Boris A. Novak.

Naš profesor o(b)staja kot eden najbolj živopisno izobraženih in sposobnih profesorjev našega oddelka. O(b)staja kot doktor znanosti, kot univerzitetni profesor, kot pesnik, kot prevajalec, kot PEN-ovec, kot literarni teoretik, kot verzolog, kot urednik, kot nagrajenec s številnimi domačimi in tujimi nagradami, kot ambasador slovenske kulture, kot aktivist, kot človekoljub, kot vitez reda umetnosti in književnosti Republike Francije … in o(b)staja KOT ČLOVEK!

Naš profesor kot profesor o(b)staja tako, da nam odpira vpogled v širok diapazon svetovne literature in misli. O(b)staja tako, da iz nas vedno znova in znova izvablja kritično misel. O(b)staja tako, da z zavedanjem o drugačnosti Drugačnim omogoča Enakost. O(b)staja kot tenkočutni miroljub. Pri posameznih vsebinah svojih predmetov pa o(b)staja kot ambasador Ljubezni iz daljave ...

Naš profesor o(b)staja kot kanon. »Svoboda je glagol,« pravi; tudi o(b)stajanje je glagol. In kar nekaj rodov slovenske komparativistike o(b)staja in bo o(b)stajalo z Njim!

V časih Njegovega tenkočutnega in gorečnega (po)žrtvovanja za Kolektiv mu izrekamo podporo. Zahvaljujemo se mu za vse Besede, za Pacifizem in Upanje!

Podpisani in podpisane:

Eva Kryštufek, Andraž Stevanovski, Klara Katarina Rupert, Špela Setničar, Bine Debeljak, Marija Jeremić, Taja Rihtaršič, Tjaša Abazović, Nejc Furlan, Zala Zupan, Maja Günther, Žiga Kosec, Ana Mari Koroša, Špela Rak, Manca Cerar, Nina Krajnc, Petruša Golja, Zala Intihar, Matija Krumpak, Saša Svet, Urška Šparemblek, Luna Pentek, Sanja Praznik, Lina Kenda, Rok Kodba, Julija Lukovnjak, Špelca Juhart, Ivana Bašin, Oksana Ivanović, Vesna Plavec, Anja Tomažič, Lara Batič, Manca Hribovšek, Brina Koloini, Rebeka Lebinger, Amadeja Pipan, Valentina Ambrožič, Valerija Želko Rebec, Ksenija Vozelj. Sara Štern, Nina Korelc, Neža Kočnik, Lenart Sušnik, Marija Soldat, Zala Podkrižnik, Urška Bračko, Klara Trček, Gaj Terseglav, Tim Verstovšek, Aljaž Koprivnikar, Ivana Rosa, Miloš Mrđa, Lara Krajnc, Kira Molan, Neža Marija Slosar, Gašper Stražišar, Alena Begić. Nastja Uršula Virk, Maruška Slavec, Tija Vulpes, Ana Kolenc, Ana Gregorčič, Tana Benčan, Lana Zorko, Tamara Sterle, Maša Šraml, Laura Repovš, Pia Požek, Monika Novak, Grega Ulen, Danilo Lekše, Gaja Pöschl, Matevž Rems, Katarina Hacin, Tajda Liplin Šerbetar, Julija Ovsec, Vid Karlovšek, Hana Hvala, Daniela Sitar, Indira Mujanović Zver, Katarina Pobežin, Patrik Holz, Sanja Petrović, Alja Primožič, Anja Grmovšek, Nika Štumberger, Anja Mrak, Nada Kavčič, Lara Lednik, Mila Kotnik, Lara Paukovič, Klemen Uršnik, Staša Kumse, Nika Prusnik Kardum, Nastja Rožej, Sanja Podržaj, Rina Pleteršek, Sanja Nikolić, Špela Derčar, Nika Vajnhandl, Polona Majdič, Brina Rafaela Klampfer, Sara Hočevar Mucić, Helena Čehovin Gerželj, Arja Hojnik, Eva Žibert, Liu Breza Zakrajšek, Nejka Šegatin, Suzana Bajic, Nela Poberžnik, Nika Šrus, Mija Ivančič, Anamarija Hajdin, Vanja Oster, Sandra Erpe, Anamarija Zorč, Anamarija Krajšek, Gaia Sluga, Lea Cafuta Maček, Maša Pelko, Maša Hancman, Tjaša Gajšek, Nejka Jevšek, Klara Zupančič, Anja Kapus, Filip Hudej, Neža A. Lavrenčič, Lara Petra Skela, Veronika Rupert, Sibila Pirih, Polona Stergar, Ana Pika Šubic, Žiga Kovač, Ula Talija Pollak, Nisja Naja Resinovič, Miha Zemljič, Maruša Fakin, Hana Ferizović, Anja Kršlin, Samanta Hadžić Žavski, Kaja Peršolja, Neža Ambrožič, Roxana Spruk, Anja Simič, Sara Ivanovska, Mateja Klemenčič, Iztok Jereb, Ines Božič, Špela Habulin, Jasna Reščič, Katarina Ferk, Monika Baraga, Hana Kovač, Maša Milčinski, Kaja Pinter, Ajda Kleindienst, Danijela Sitar, Ivona Andres, Živa Zemljič, Nika Korenjak, Manja Ocepek, Maja Ferfolja, Amalia Felicijan, Tjaša Pirnar, Zala Norčič, Špela Zupančič, Aljoša Lovrič Krapež