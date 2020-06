Stojan Auer: »Thompsonovega koncerta v Festivalni dvorani ne bo«

IZJAVA DNEVA

"Mi smo do zdaj dali koncertno dvorano v najem vsem, verskim skupnostim, političnim strankam, glasbenikom ... v vsebino se nismo vpletali nikoli. Kdor najame dvorano, pač mora vedeti, kaj ga zakon obvezuje. Tokrat pa so stvari prerasle glasbene okvirje, tu gre za nek drug obračun, pri katerem mi ne želimo sodelovati. Zato smo se že pred časom, ko nas je organizator vnovič poklical, če bi bili pripravljeni to izpeljati, odločili, da se tega ne gremo. Tega koncerta pri nas ne bo."

(Stojan Auer, mariborski mestni svetnik, je dejal, da koncerta hrvaškega pevca Marka Perkovića Thompsona v njegovi Festivalni dvorani ne bo; v časniku Večer)