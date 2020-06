Militarizacija policije

Medtem ko v ZDA množice protestirajo proti rasizmu in policijskemu nasilju, tamkajšnje ulice "varujejo" do zob oboroženi policisti, ki s svojo opremo bolj spominjajo na vojake. To je posledica t. i. programa 1033, s katerim ameriško Ministrstvo za obrambo lokalnim policijskim postajam brezplačno deli odvečno vojaško opremo.

Ameriški policisti so tako od leta 1997 pridobili že za kar 7,2 milijarde dolarjev opreme, program pa se še vedno izvaja, čeprav raziskave kažejo, da je vojaška oprema pri zmanjševanju stopnje kriminala manj učinkovita od druge nesmrtonosne opreme. Poleg tega oboroževanje policije vodi v več policijskega nasilja, saj je bilo v okrožjih z največjo količino prejete opreme dvakrat več policijskih umorov kot tam, kjer te sploh niso dobili.

Čeprav v Sloveniji o podobnem pojavu (zaenkrat še) težko govorimo, pa nas lahko upravičeno skrbi kombinacija pozivov vlade k aktivaciji 37.a člena Zakona o obrambi in vedno bolj očitne represije policistov na nedavnih protestih.

