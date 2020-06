Romana Tomc: »Ne, ne sramujem se!«

IZJAVA DNEVA

"Ne, spoštovani gospod Mazzini, v zapisu, ki ga omenjate in sem ga objavila na svoji facebook strani, glasbe ansambla Modrijani nisem označila za “najvišji, zaključni stadij slovenskega ustvarjanja”. Ne razumem, kako lahko tako zelo obrnete moje besede, popolnoma spregledate poanto celotnega sporočila in napišete popolno laž. V povezavi z Modrijani sem zapisala, da jih ljudje radi poslušajo in predpostavila, da bo njihov naslednji koncert, ko ga bodo imeli, razprodan. Morda ni res?"

"Se bi morala, po vašem mnenju, in mnenju vseh nestrpnežev, ki so se oglasili in modrovali o kulturi, sramovati, da poslušam tudi slovensko glasbo?"

"Ne, ne sramujem se!"

"Hočete reči, da smo tisti, ki nam je všeč slovenska narodna glasba, malo manj brihtni in malo manj vredni? Ne, nismo!"

(Romana Tomc, evropska poslanka, v odzivu na kolumno Mihe Mazzinija Diktatura povprečnosti, v kateri je zapisal, da je glasbo ansambla Modrijani označila za "najvišji, zaključni stadij slovenskega ustvarjanja"; na Facebooku)