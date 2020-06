»Moja odločna drža ima visoko ceno, ki jo že dolgo plačujem«

IZJAVA DNEVA

"Vem, da ima moja trdna, odločna in neomajna načelna drža ceno. Visoko ceno. Že dolgo jo plačujem. Del te cene je tudi, da me politika ne mara. In ker je ona tista, ki voli ustavne sodnike, dobro vem, da ne bom ustavna sodnica. Takih sodnikov si namreč politika ne želi, sama pa tudi nikoli, za nobeno, še tako visoko ceno nisem pripravljena odstopiti od svojih načel. Med njimi je osrednje tisto, ki zapoveduje, da smo pred zakonom vsi enaki in da človekove pravice pripadajo vsem, tako levim kot desnim, rdečim in črnim, naprednim in konservativnim, domobrancem in partizanom."

(Sodnica Barbara Zobec, sicer soproga Jana Zobca, je včeraj v izjavi za javnost zapisala, da zaradi svoje "politične nevtralnosti" ne izpolnjuje pogojev za izvolitev za ustavno sodnico, zato od kandidature odstopa. V svojem pojasnjevanju o tem, kako je nestrankarska, pa je pozabila pripomniti, da je bila vedno usklajena s politiko SDS in da svoje podpore Janezu Janši nikoli ni skrivala.)