VIDEO: Zgodovina biciklizma

Boris A. Novak: VRATA NEPOVRATA

Prva knjiga: ZEMLJEVIDI DOMOTOŽJA.

Tretji zvezek: MUZEJ NOMADSKIH PREVOZNIH SREDSTEV.

Sedemintrideseti spev: KOLESA, NAVADNA IN MOTORNA.

tmvOypEpuxU

***

Bilo jih je sedemnajst.

Sedemnajst biciklistov.

Sedemnajst biciklistov z nahrbtniki in puškami na ramenih.

***

So bili to lovci ali lovski čuvaji?

Niso bili ne lovci ne lovski čuvaji.

Le zakaj so se peljali skozi mesta v plamenih?

***

So bili to žandarji ali tolovaji?

Niso bili ne žandarji ne tolovaji.

Le čemú so kolesarili po razdejanih krajih,

***

po cestah, polnih paničnih ljudi,

razsutih kovčkov, crknjenih živali

in vojske, ki je odvrgla puške in brezglavo beži?

***

So bili to pijanci, ki so padli v delirij?

Ali izletniki, ki so izgubili smer

in zašli v peklensko nočno moro?

***

Niso bili pijanci in dobro so poznali smer.

Slišali so detonacije za severnim obzorjem,

videli bombnike, ki so ves dan trosili večer.

***

Čemú so potem rinili na bojno polje?

In kdo so sploh bili ti čudni biciklisti,

ki so hiteli proti toku, ta strašila,

***

te prikazni, ti norci, ti nadrealisti?

Bili so komunisti.

Šestega aprila enainštirideset so se isti,

***

ki so prej gnili po zaporih, ti nečisti

elementi, sovražniki države,

prijavili v kasarni kraljéve vojske

***

za prostovoljce

pri obrambi očetnjave.

Dobili so puške. Bicikle so ukradli.

***

Bilo jih je sedemnajst.

Sedemnajst biciklistov.

Sedemnajst biciklistov z nahrbtniki in puškami na ramenih.

***

Sedemnajst komunistov, ki so v gosjem redu

kolesarili iz Ljubljane čez Trojanski klanec

na že zasedeno Štajersko,

***

da bi se zoperstavili Tretjemu rajhu.

Da bi naredili nemogoče.

Med njimi je bil tudi moj oče.