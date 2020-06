Nismo nedolžni!

Sistemski rasizem in beli privilegij nista relevantna le v ZDA. Po protestih, ki so se odvili v različnih britanskih mestih, in opozarjanju, da "Združeno kraljestvo ni nedolžno", vladno zanikanje kakršnih koli težav sproža burne odzive.

Prav Združeno kraljestvo je namreč tista sila, ki je izvozila kolonializem, trgovala s sužnji in izumila dualizem med "belimi in črnimi" v angleških Karibih. V ne-tako-daljni zgodovini so jo pretresali Windrush škandal, Grenfell, protesti v 2011, smrtonostno nasilje policije nad temnopoltimi, trenutno pa so pripadniki BAME disproporcionalno žrtve Covid-19. Medtem ko sobotni in nedeljski izgredi na londonskem protestu, grafitiranje Churchillovega in uničenje Colstonovega spomenika v Bristolu sprožajo zgražanje med belo elito, pa nihče ne problematizira ilegalne policijske metode kettlinga, ki je le bežen odraz tega, kako odrašča temnopolta mladina.

Čeprav so naše oči uprte v dogajanje drugje, pa nikar ne pozabimo na diskriminacije, ki se odvijajo doma!

