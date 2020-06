»Republikanci bi ljudi streljali v glavo, demokrati pa v noge«

IZJAVA DNEVA

"Amerika bo kot imperij, kot svetovni hegemon, še naprej propadala, saj je v prevelikih finančnih in gospodarskih težavah. Začenja se novo stoletje, za katero nisem prepričan, da bo azijsko, vem pa, da ne bo ameriško."

"Joseph Biden je izjavil, da bi morali policiste naučiti ljudi streljati v noge namesto v glavo. To je odličen prikaz razlik v ameriški parlamentarni politiki, med političnimi elitami. Republikanci bi ljudi streljali v glavo, demokrati pa v noge. Dokler se ne bo spremenila celotna paradigma oblasti, dokler se ne bo spremenil ameriški pogled na politiko, dokler se ne bo spremenila ameriška politična miselnost, v ameriški družbi ne bo prave spremembe in take vstaje se bodo nadaljevale."

(Andrej Grubačić, zgodovinar, sociolog in antropolog, ki dela na Kalifornijskem inštitutu za integralne študije, doktoriral pa je pri znanem jezikoslovcu in filozofu Noamu Chomskem; v intervjuju na MMC RTV SLO)