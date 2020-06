»Maribor je štiri leta nacistične okupacije ječal pod esesovskim škornjem in v hrepenenju po svobodi«

IZJAVA DNEVA

"Če bi mi kdo pred 30 leti rekel, da bom moral kdaj pisati o tem, da hoče v letu gospodovem 2020 neki očitno ne preveč razgledan glasbeni promotor, kot se danes uradno reče estradnim menedžerjem, v mojem rojstnem Mariboru, mestu, ki je štiri leta nacistične okupacije ječalo pod esesovskim škornjem in v hrepenenju po svobodi, v boju za njo dalo niz narodnih herojev in herojinj, organizirati koncert hrvaškega pop zvezdnika, ki v eni od svojih 'domoljubnih' pesmih slavi ustaška klavca, kot sta zloglasni komandant koncentracijskega taborišča Jasenovac Vekoslav Maks Luburić in komandant zloglasne ustaške Crne legije Jure Francetić, in ki z naslado prepeva o v hercegovski Čapljini poklanih Srbih, ki so plavali po Neretvi, bi mu rekel, da je kronan idiot. Dobesedno. Ampak še kako velja rek Če bi bil vedež, ne bi bil revež."

(Mag. Gregor Ficko, univ. dipl. inž. grad., o tem zakaj Thompson v Mariboru nikoli ne more koncertirati in tudi ne bo; v časniku Večer)