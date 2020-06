Hojs ne želi sobivati s Tanjo Fajon, Nemec mu odgovarja, da se lahko preseli

Po odpravi prepovedi koncerta kontroverznega hrvaškega pevca Marka Perkovića Thompsona in preklicu te prepovedi, ki jo je izdalo ministrstvo za notranje zadeve, sta se v oddaji 24ur na Pop TV soočila notranji minister Aleš Hojs (SDS) in podpredsednik SD Matjaž Nemec. Objavljamo del dialoga.

Aleš Hojs, SDS: "Očitno ne samo gospa predsednica (Fajon), ampak tudi vi padate na nivo ideologije. Meni je sicer nerazumno, da lahko generacija vas in vaše predsednice po 70. letih še vedno trpi pod ideologijo vaših predhodnikov."

Hojs: "Ne klanjam se klavcem slovenskega naroda, nekateri iz vaše stranke pa se. Večkrat sem povedal, da so ustaštvo, nacizem, komunizem in fašizem zavržne ideologije, vi pa tega niste sposobni narediti, tudi na podlagi treh predlogov opozicijskih strank, da sprejmemo deklaracijo o totalitarizmih."

Matjaž Nemec, SD: "Če pravite, da ste antifašist, da ne podpirate ustaštva, fašizma in nacizma, imate enostavno nalogo, in jaz vas postavljam pred izziv: jutri pridite v službo in odpravite to odločitev (preklic dovoljenja koncerta Thompsona v Mariboru, op.p.) ... Če želite ustvariti drugačne pogoje sobivanja, odpravite to odločitev."

Hojs: "Ne želim sobivati s človekom, kot je vaša predsednica, ki me je označila za ustaša."

Nemec: "Potem pa se lahko preselite."