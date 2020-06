Dušenje kritičnih glasov

Namen izrednega nadzora točno določenih domov za starejše je predvsem kaznovati neposlušne in zaščititi odgovorne politike zaradi vprašljivega odziva na epidemijo covid-19

Dom za ostarele v Črnomlju je ministrstvo za zdravje brez obrazložitve uvrstilo na seznam zavodov, v katerih bodo zdaj z izrednim strokovnim nadzorom iskali nepravilnosti. Njegova direktorica je Valerija Lekić Poljšak, ki vodi tudi Skupnost socialnih zavodov Slovenije. To združenje je bilo med epidemijo ključni kritik ukrepov, s katerimi naj bi ministrstvo za zdravje diskriminiralo starejše. Na fotografiji je protest zaposlenih v črnomaljskem domu, ki so s kolegi iz domov po vsej Sloveniji 24. aprila letos v sklopu akcije Skupnosti socialnih zavodov opozarjali na stisko svojih varovancev.

© Uroš Abram

V Mladini smo razkrili, da je v času epidemije po domovih za starejše potekalo razvrščanje oskrbovancev na sezname za paliativno oskrbo, pri čemer so bili mnogi starostniki vnaprej ocenjeni kot neprimerni za napotitev v bolnišnice v primeru okužbe s koronavirusom. To je v skladu s statističnimi podatki, po katerih se je v bolnišnicah dejansko zdravil le manjši del okuženih starostnikov. Sume o neustreznem in netransparentnem razvrščanju teh ljudi so prejšnji teden dodatno okrepila razkritja oddaje Tarča, v kateri so bile med drugim predstavljene izpovedi ogorčenih svojcev in negovalnega osebja po domovih.