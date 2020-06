Kako preprečiti krepitev fašizma?

Zgolj z miroljubnim, a pokončnim državljanskim ravnanjem

Ali vemo mi, kje je prelomna točka za Slovenijo? Dvanajst let nacizma je porušilo Evropo in v temeljih spremenilo njeno zgodovino. Koliko lahko dve ali več let janšizma spremeni Slovenijo

Na kateri točki prehoda v fašizem in državljansko vojno smo danes? Na nedavni katoliško-državni komemoraciji je predsednik vlade ob asistenci predsednika države napovedal državljansko vojno. Seveda s preizkušeno, a prozorno taktiko projekcije lastnega ravnanja na druge in samorazglašene vloge žrtve: »Moramo pa na tem svetem kraju groze tistim, ki po ulicah in trgih Ljubljane spet javno grozijo s smrtjo, zelo jasno povedati: Ne bomo vam dovolili, da Slovence ponovno pahnete v bratomorno divjaštvo. Preveč gorja je to slepo sovraštvo že povzročilo. Storili bomo vse, kar je treba, da vam to ne bo uspelo.« Janša taktiko projekcije lastnega ravnanja na druge sicer uspešno in neprestano uporablja že od Kučanovega nastopa v Novi Gorici februarja 1994, tik pred Depalo vasjo. Takrat je Kučanov protest in svarila pred politiko diskvalifikacij in likvidacij na poslanskem večeru z Borutom Pahorjem sprevrgel v Kučanov poziv k diskvalifikacijam in likvidacijam. Pahor je takrat Janši asistiral prvič, potem še mnogokrat, najbolj v zadnjem obdobju. Kljub Kučanovim večkratnim javnim zahtevam ni hotel povedati, kaj je ta v resnici rekel, posnetka pa nacionalka, tedaj edina TV, ni hotela predvajati in je čudežno izginil iz zaklenjene blagajne urednika, našel pa se je šele, ko je Kučan končal politično kariero. No, to so bili v primerjavi z današnjo goebbelsovsko mašinerijo SDS, lastne in tiste v javnih medijih, še zelo amaterski časi. Ampak pri avtokratskih in diktatorskih vzorcih, če jih hočemo razumeti, je vedno treba iti na začetek.