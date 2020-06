Vrača se nekdanja glavna piarovka Janeza Janše

Preizkušeni kader

Nova moč na Černačevem ministrstvu Katja Ujčič

Katja Ujčič je bila v tistih prvih mesecih edine prave pomladne vlade, v letu 2004 in še malo dlje, glavna PR-ovka Janeza Janše. Bila je njegova desna roka, sledila mu je povsod, odpirala mu je vrata in medijem pojasnjevala njegove misli. A ljubezen ni trajala dolgo. Nenadoma je Katja Ujčič odšla. Razkrila je, da odhaja novim izzivom naproti. Jeseni leta 2006 je postala svetovalka Marka Kryžanowskega, tedanjega predsednika uprave Petrola. Bil je čas špekulacij, da bosta Petrol in ruski Lukoil ustanovila skupno podjetje. Do združitve ali ruskega prevzema Petrola takrat ni prišlo, poniknila pa je tudi Katja Ujčič, ki je potem delala na državni družbi DSU.

Od časa prve Janševe vlade je preteklo veliko vode in Katja Ujčič si je zares izbrala drugačno pot. Postala je učiteljica joge, njena poklicna kariera je začela prepletati znanost in duhovnost, postala je »raziskovalka duha, telesa in uma, predavateljica, svetovalka parom, skupinam, podjetjem in posameznikom pri osebnostni rasti in spoznavanju samega sebe ter svojega izvornega poslanstva«. Specializirala se je za ekspresivno art in joga terapijo.

Kot ima Ujčičeva napisano na svoji spletni strani, je vzljubila psihologijo Carla Gustava Junga, po študiju ekspresivne art terapije pa je »obe znanosti – jogo in Jungovo psihologijo – začela prepletati v svoji praksi, kjer svetuje. Zasleduje skupni namen obeh ved, ki je – pripeljati posameznika do njegovega bistva, do njegove resnice.« Med drugim se je izobraževala tudi glede celostnega obvladanja stresa in poslušala predavanja o tem, kako spregovorijo sanje.

Prišlo je torej do preobrazbe: iz mlade, perspektivne, morda malce zadržane tiskovne predstavnice se je razvila »raziskovalka duha, telesa in uma«. V vsem tem času njeno podjetje z državo finančno ni sodelovalo. Le letošnjega maja je od ministrstva za finance dobilo 1050 evrov kot obliko »finančne pomoči ob naravnih nesrečah«.

A zdaj bo drugače. Katja Ujčič se vrača v vlado. V službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je postala svetovalka za odnose z javnostmi. Kar je lahko le dobro. Morda pa bo Katja Ujčič, oborožena s holističnim pristopom in vedenjskimi algoritmi o premagovanju stresa, uspela omehčati trdo retoriko svojega šefa, ministra Zvonka Černača, znanega po žaljivih tvitih in srepem pogledu.