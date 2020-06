Zemlja je ploščata

Ali v kabinetu premiera verjamejo v teorije zarot?

Civilna Iniciativa Modro Nebo (CIMN) je slovensko združenje tistih, ki so prepričani v najrazličnejše teorije zarot. Številni podporniki društva verjamejo, da svetovna elita s pomočjo letal po ljudeh praši strupe in z laserskim orožjem neti požare, da nam želijo korporacije z omrežjem 5G uničiti možgane ipd. V društvu nasprotujejo obveznemu cepljenju, ne verjamejo v globalno segrevanje planeta, poleg tega pa menijo, da je zemlja ploščata ter da so bili vsi sprehodi po vesolju posneti v Hollywoodu.

Organizacija, ki ima na Facebooku 10 tisoč sledilcev, je ena skrajnejših, a so se ideje, ki jih zastopajo, razširile v družbi. Porast proticepilskih gibanj je v zadnjih letih povzročil vrnitev mnogih bolezni. Zaradi dvomov o delovanju okoljske stroke je v mnogih državah upadla zavzetost pri sprejemanju ukrepov za omejitev globalnega segrevanja. Konec koncev pa lahko pri zabrisovanju razlik med dejstvi in mnenji čutimo tudi širše družbene posledice, na primer porast lažnih novic ter nenavadnih in iracionalnih nesporazumov v družbah. Številne države se trudijo znova obuditi zaupanje v stroko, medtem ko se je slovenska očitno odločila prisluhniti nasprotnim »argumentom«.

Iz CIMN so med koronakrizo v kabinet predsednika vlade poslali pismo, v katerem so izrazili zaskrbljenost zaradi domnevnega »geoinženiringa« nad Slovenijo. Presenetljivo so v kabinetu, od koder v zadnjih tednih niso odgovarjali na številne pozive uveljavljenih poklicnih skupin, s CIMN organizirali sestanek. Prejšnji teden jih je sprejel Andrej Hoivik, sestanka pa se je med drugimi morala udeležiti tudi predstavnica agencije za okolje (ARSO) dr. Tanja Uršič.

Kot je zapisal predsednik društva CIMN Stoyan Svet, je sestanek med njimi in vladnimi predstavniki trajal dve uri in pol. Na svoji Facebook strani so vladi predstavili prezentacijo o vremenskem vojskovanju, »ki se izvaja nad nami že vse od vstopa Slovenije v NATO«, pa tudi »biološko, kemično in frekvenčno vojskovanje«. V društvu so izrazili ogorčenje, ker naj bi se sevanje mobilnih stolpov med koronakrizo v večini krajev povečalo vsaj za trikrat: »Ljudem na vladi in ministrstvih se niti ne sanja, kakšno nevarnost za zdravje nas in naših otrok nam to prinaša. Vsi smo že mikrovalovno bolni, tega pa se bo večina zavedla šele, ko bodo začeli otroci množično zbolevati za levkemijo in drugimi vrstami raka.«