Negativna dediščina

Danes je nov dan

Sistemski rasizem in policijsko nasilje imamo tudi v regiji. Že tako težaven položaj beguncev je v času pandemije postal še neznosnejši. K sreči je policijsko in drugo nasilje, ki se izvaja na Balkanu, končno prišlo tudi pred Evropsko sodišče za človekove pravice. Medtem pa na Hrvaškem, razen kršitev človekovih pravic in policijske brutalnosti, v imenu ministrstva za zunanje zadeve krčijo še gozdove, ki so bili zgodovinsko zatočišče pred nasiljem in prostor odpora.

Ne samo, da krčenje gozdov simbolno predstavlja zanikanje antifašistične dediščine, temveč grozi tudi okolju. Ko temu dodamo še odločitev hrvaškega vrhovnega sodišča, da v ustaškem pozdravu “Za dom spremni” ni nič spornega, prelete vojaških letal v zahvalo zdravstvenim delavcem in dejstvo, da je kreda postala prekršek, postaja vse bolj jasno, da je prevladala politika “trde roke”.

Pa vendar: kot lahko vidimo v ZDA, stoletja kolonializma in strukturnega rasizma počasi terjajo davek. Zato boljše, da se upremo prej kot pa slej!

