Organizatorji protestov sporočajo: Ob 19. uri na Prešernovem trgu, ob 20. uri pred parlamentom

Tudi danes bo Slovenija kolesarila in pešačila, največ ljudi pričakujejo v Ljubljani

Protivladni protesti potekajo že osmi petek zapored

© Luka Dakskobler

Organizatorji petkovih protivladnih protestov v Ljubljani sporočajo, da se pešci danes zberejo ob 19. uri na Prešernovem trgu, kolesarji pa ob isti uri začnejo krožiti po mestu. Do 20. ure pa naj bi se vsi zbrali na Trgu republike nasproti parlamenta. Napovedali so, da udeleženke in udeležence protestov tam čaka pester program. "Odra še vedno ne potrebujemo, ker bomo svoja sporočila predajali z drugimi sredstvi," so zapisali in dodali "pripeljite še kakšnega novega prijatelja in povejte naprej".