Vlada je namenoma kupila 200 milijonov neustreznih zaščitnih mask

Več deset milijonov vredne neuporabne maske so zdaj v skladišču

Uglašen tandem: Janša in Počivalšek

© arhiv Mladine

Spletni portal Necenzurirano.si razkriva, da je vlada Janeza Janše kupila za več deset milijonov evrov zaščitnih mask, ki niso primerne za zaščito pred okužbami. Gre za maske, ki jih je vlada kupila in plačala ob koncu (prvega vala) epidemije in zdaj v skladiščih čakajo na uporabo v predvidenem drugem valu, čeprav so bile lažno označene kot certificirane.

Na Necenzurirano.si so svoje ugotovitve o tem poslu in sosledje dogodkov strnili takole. Prvič, sredi aprila je na slovenski carini obtičalo skoraj 200 milijonov mask. Tam jih je v sodelovanju s finančno upravo (Furs) zadržal tržni inšpektorat, saj so bile maske lažno označene kot certificirane in posledično neprimerne za zaščito pred okužbami.

Ker teh mask potem poprej s strani države izbrani dobavitelji državi niso mogli prodati, »jim je na pomoč priskočila vlada Janeza Janše. 25. maja je s posebnim sklepom omogočila, da so lahko šle neustrezne maske čez carinske postopke in s tem njihov nakup«. Takoj zatem je državni zavod za blagovne rezerve spremenil pogodbe z izbranimi dobavitelji na način, da je lahko od njih odkupil (neustrezne) maske. Ti dobavitelji so bili Acron, Hmezad TMT in poslovnež Joc Pečečnik.

»Vse to je Janševa vlada skušala prikriti pred javnostjo. Da maske čakajo na carini, je zamolčala tudi v poročilu o zaščitni opremi, ki ga je objavila v začetku maja. Ministrstvo za zdravje je od strokovnjakov dobilo več opozoril, da so bili pri nakupih kršeni vsi predpisi, postopki in zakoni, ki urejajo nakupe zaščitne opreme.«

Država ima zdaj v blagovnih rezervah ogromno količino higienskih mask, ki ne izpolnjujejo standardov zaščitne opreme, prav tako pa ne sodijo med osebno varovalno opremo. Hrani jih za morebitni drugi val epidemije, čeprav niso ustrezne za varovanje zdravja ljudi. Dokumente o tem hranimo v uredništvu. Ker gre za javno zdravje ljudi, je to področje eno najbolj reguliranih v Evropi.« še pišejo na Necenzurirano.si.

Ob tem še opozarjajo, da je s tem poslom konec vladnega skrivanja pred odgovornostjo v celotnem poslu z zaščitno opremo: »V vsakem primeru sporni nakupi mask zdaj niso več le zgodba ministra Počivalška, ampak celotne Janševe vlade.«