VIDEO: Slavoj Žižek analizira spremenjeni svet

Filozof je v videointervjuju spregovoril o trenutnih razmerah, politični in družbeni krizi, revolucijah, kapitalizmu in komunizmu

Politični analitik Samo Burja je v videointervjuju, ki si ga lahko ogledate na povezavi spodaj, spregovoril s filozofom Slavojem Žižkom. Za medij Big Think, ki ima zgolj na portalu YouTube skoraj tri milijone naročnikov, sta spregovorila o svetu, ki sta ga epidemija novega koronavirusa in vladni ukrepi za zajezitev širjenja pahnila v politično, družbeno, gospodarsko in zdravstveno krizo. Zgodovinski trenutek se odvija pred očmi vseh nas.

weB1rG9xM7k