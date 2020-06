Kangler: »Če se imajo varde za civilno družbo, kot trdijo, potem naj pohode opravljajo v civilu«

IZJAVA DNEVA

"Po dogodku v Slovenski Bistrici sem s člani varde v Mariboru opravil razgovor in jih opozoril, da je to nedopustno in nekorektno do slovenskega policista. Če se imajo za civilno družbo, kot trdijo, potem naj pohode opravljajo v civilu. Nesprejemljivo je, da nekdo v Slovenski Bistrici, ali kjerkoli drugje, organizira tabor, kjer se urijo in nosijo uniforme. Glede na nekatere aktivnosti, ki so bile izvedene v preteklosti in glede na nekatere posnetke, ki so jih objavili na spletni strani, ne gre več za civilno družbo. Izvajajo namreč naloge, ki so zaupane samo slovenski vojski in policiji."

(Franc Kangler, državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve, o tem, da vardi niso dovolili vstopa na sejo občinskega sveta v Slovenski Bistrici, na kateri je bil prisoten tudi sam; via Večer)