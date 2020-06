»Janševa vlada je v 3 mesecih naredila toliko škode, kot je niso vse vlade skupaj od leta 2013«

IZJAVA DNEVA

"Ta vlada, predvsem pa njen predsednik, sta tej državi v mednarodnem prostoru v treh mesecih naredila toliko škode, kot je niso vse vlade skupaj od leta 2013 naprej. Spomnimo se Janševih žalitev predstavnikov mednarodnih novinarskih organizacij, ki so opozorili na vladno ogrožanje svobode medijev, in nato reakcije evropske komisarke za vrednote in preglednost Vere Jourove, spomnimo se pisma neznanega storilca iz vladnega urada za komuniciranje Svetu Evrope, zdaj že ponarodele blodnje o komunistični vladavini v Sloveniji, spomnimo se Logarjeve 'analize' stanja v našem sodstvu. Spomnimo se neverjetno velikega dela zahodnega tiska, ki prej o Sloveniji ni vedel drugega kot to, da ima lepe hribe in človeško ribico, zdaj pa z zaskrbljenostjo poroča o vzponu avtokratstva po madžarsko-poljskem modelu."

(Tanja Lesničar Pučko, novinarka, o delovanju Janševe vlade; v kolumni v Dnevniku)